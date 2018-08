Cayetano inutil sa 3,500 Pinoy sa Malaysia Jail

KINALAMPAG ang Department of Foreign Affairs (DFA) sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Alan Peter Cayetano na aksiyunan at tulu­ngan ang 3,500 Pinoy na nakatengga sa Malaysia.

Gusto na umanong umuwi sa Pilipinas ng mga Pinoy pero walang travel document kaya hindi makaalis ng Malaysia.

Ayon kay ACTS OFW Party-list Rep. Aniceto ‘John’ Bertiz III, ilang taon nang naghihintay na ma-deport pabalik ng bansa ang mga nasabing Pinoy.

“Actually matagal na po ‘yan hindi lang nga­yong taon na ito. I think two or three years ago pa natin nila-lobby ‘yan na maasikaso ng ating Department of Foreign Affairs kasi karamihan po sa kanila ay tumawid from Mindanao to Sabah then from Sabah nagpunta sa Kota Kinabalu undocumen­ted po sila,” paghahayag ni Bertiz sa isang panayam kahapon.

Isa sa problema ay kailangang patunayan ng mga undocumented na tunay silang mga Pinoy.

Pero nilinaw ni Bertiz na kinakaila­ngang maging ma­ingat ang gobyerno sa pagsala ng bibigyan ng pasap

orte o travel document dahil baka magamit ito ng masasamang elemento gaya ng mga terorista at makapuslit papasok sa Pilipinas.

Samantala, sinabi ni Cayetano sa isang pa­nayam kahapon na ina­alam na nila ulat dito sa embahada sa Malaysia.

Paliwanag ni Caye­tano, ang pagkakaalam nila ay nasa 200 Pinoy lamang ang nakakulong at hinold sa nasabing bansa.