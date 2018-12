Cayetano, gipasidungan sa ‘Order of Sikatuna’

Gihatagan ug pasidungog ni Presidente Rodrigo Duterte karong adlawa Martes og Order of Sikatuna nga adunay ranggo nga Datu si kanhi Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano.

Subay sa pamahayag sa Department of Foreign Affairs (DFA), giila si Cayetano tungod sa iyang “outstanding and dedicated service as Philippine Secretary of Foreign Affairs.”

Gidayeg sa Presidente si Cayetano tungod sa aktibo niining pagpatuman sa independent foreign policy sa nasud bansa.

Naghatag usab kini og proteksyon sa atong national territory ug katungod sa soberanya.

Bisan ang pagpanalipod ug pakig-away sa katungod sa overseas Filipino workers (OFW)lakip kini sa ni Cayetano lakip usab ang DFA passport system.

“In the past year and a half, the DFA continued to build, bridge, and build relationships, further opening the Philippines’ doors to the international stage,” matud sa pamahayag sa DFA diin naka-quote si Cayetano.

Gihatag ang “Order of Sikatuna” sa mga tawo nga adunay dili matuis nga natabang nga serbisyo sa nasud.