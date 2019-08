Cayetano bantayan sa singit-pork

Ayaw ng Malacañang na muling magkaroon ng reenacted budget kaya’t babantayan nila ang deliberasyon ng 2020 proposed national budget para hindi maantala ang pagpasa nito sa Kamara.

Inihayag ito ni Secretary to the Cabinet Carlo Alexei Nograles matapos maisumite sa Kamara ang panukalang budget para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng P4.1 trilyon.

Ayon kay Nograles hindi na dapat maulit ang nangyari sa 2019 national budget na inabot ng siyam- siyam bago ito napirmahan kaya napilitan ang gobyerno na gumamit ng reenacted budget.

“Wala na dapat. ‘Yun ‘yung dapat bantayan to make sure na hindi maulit ang nangyari before,” ani Nograles.

Matatandaan na nitong Abril 15, 2019 lamang pinirmahan ni Pangulong Duterte ang P3.7 trilyong national budget imbes noon pang Disyembre 2018.

Hindi kasi nilagdaan ni Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III ang enrolled copy matapos mabisto ang insertion ng mga bata ng noon ay House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo.

Tumanggi ang Kamara na tanggalin ang post-bicam report insertion kaya’t natengga ng ilang buwan ang pagsasabatas ng panukalang budget.

Tiniyak naman ni House Speaker Alan Peter Cayetano na ang P4.1 trilyong panukalang budget para sa 2020 ay maaaprubahan sa ikatlong pagbasa bago sumapit ang Oktubre 4.

“I think bago mag-October 4, we will have our third reading of the budget,” ani Cayetano sa ambush interview sa Libingan ng mga Bayani sa Fort Bonifacio, Taguig City.

“Mabilis at hinihimay talaga. Ayoko lang pa­ngunahan but ‘yon ang target. So far, maganda ang paghimay ng budget,” dagdag ng House Speaker.

Nauna nang isiniwalat ni Cayetano na nangako na si Public Works Secretary Mark Villar na magkakaroon ng P400 hanggang P500 milyong proyekto ang bawat congressional district sa bansa, pero hindi umano ito maituturing na pork barrel fund dahil nakapaloob ito sa panukalang budget ng DPWH. (Aileen Tali­ping/JC Cahinhinan)