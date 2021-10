Cayetano atras na Presidente

Kinumpirma ni dating­ House Speaker Alan Peter Cayetano na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2022 elections taliwas sa mga nauna nitong pahayag.

Dahilan ni Cayetano ay hindi niya umano gustong magkakahati- hati pa ang bansa lalo ngayong panahon na kailangan ang pagkakaisa ng bawat isa.

Sa halip, ayon sa dating house leader, mas gustuhin niyang isentro ang kanyang atensiyon sa tinatawag na ‘five-year economic recovery plan’ na maaa­ring isasakatuparan ng mga tatakbo sa mataas na posisyon sa gobyerno.

“We did a lot of praying and discerning at siyempre kailangan mong tanungin sa Panginoon at sa tao, ‘Ano ba’ng role mo?.. Kasi mas importante naman ‘yung role mo at ‘yung maitutulong mo rather than the position,” ayon kay Cayetano. (Eralyn Prado)