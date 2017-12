Cavs wagi sa triple-double ni Lebron vs Sixers

Naiposte ni LeBron James ang kanyang ikatlong triple-double sa 72nd season at 58th sa career para bigwasan ng Cleveland Cavaliers ang Philadelphia 76ers, 105-98, Sabado ng gabi.

Maningas ang mga kamay ni James sa paglatag ng final 22 points sa laro ng Cleveland tungo sa pagposte ng 30 puntos, 13 rebounds at 13 assists sa 39 minuto.

Ang late-game productive streak ni James ang pinakamaraming puntos na naibuslo o inasiste sa sinumang manlalaro nga­yong 2017-2018 season sa pagpinid ng aksiyon.

“That’s a crazy stat,” bulalas ni James. “I didn’t know that, that’s for sure.

“I don’t need to score to be productive and to help win a game. I just stay with it. I was able to get to the free-throw line tonight. I was able to get some rebounds and my teammates made some huge shots for me.”

Nakaiskor ang pawang mga galing sa bench na sina Jeff Green, Kyle Kor­ver at Dwyane Wade ng tig-13 puntos. Kumana si Jae Crowder ng 12, kabilang ang clutch three-pointer mula kay James may 40 segundo na lang sa orasan para sa 104-98 lead.

Nanguna sina J.J. Redick at Robert Co­vington sa Philadelphia na may tig-19 pts. Nasaktan si Covington habang tangkang mai-save ang bola may 68 seconds ang natitira at hindi na nakabalik.

Nakausad naman si J.R. Smith sa unahan ni Kobe Bryant (1,827 three-pointers) para sa 12th place sa listahan ng NBA’s all-time three-point sa pagbaon ng dala­wa sa arko noong Sabado para sa Cleveland.

Sa iba pang aksiyon, nagsilbing huling alas ang 3-pointer ni Lou Williams sa panalo ng Los Angeles Clippers laban sa Washington Wizards, 113-112.

Naging kapana-­panabik ang salpukan na tatlong beses na nagpalit ng bentahe sa huling 13 segundo, ngunit na kay Williams ang huling baraha na walang abog na naipukol ang 30-foot jump shot na halos abot-kamay ni Bradley Bea ng Wizards.