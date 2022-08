Cavs umay na kay ‘The King’

ISANG matibay na koponan ang nais na mabuo ng Cleveleand Cavaliers para sa susunod na National Basketball Association (NBA) season, pero hindi kasama sa planong ito ang muling papirmahin si LeBron James sa ikatlong pagkakataon.

Ayon sa ulat ni Joe Varden ng The Athletics, hindi na itutuloy ng Cavs ang pagpapapirma kay “The King” James, gayung alam nila na masaya na ito sa kanyang estado sa Los Angeles Lakers.

“The Cavs are not proceeding with the intention of getting LeBron for the third time..I think family weighs too heavy into this and the easiest move for him is to stay with the Lakers,” ayon kay Varden.

Handa at kayang alukin ng Los Angeles ngayong Huwebes (Biyernes sa Manila) si James ng kabuuang $97.1 million para sa dalawang taon pang ekstensiyon para sa The King.

Kung ang nasabing kontrata ay hindi agad mapipirmahan ni James, lalakas ang espekulasyon na maaring papirmahin ng Cleveland Cavaliers ang kanilang dating superstar.

Gayunman ay hindi maikakaila ang katotohanang masaya si James sa Los Angeles kung saan naroon ang kanyang pamilya at kumpiyansa ang Lakers pipirmahan niya ang nakahandang kontrata para sa kanya. (Annie Abad)