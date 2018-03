Cavs napugutan ang Pistons

PASIKLAB si Larry Nance Jr., Lunes ng gabi nang ilabas ang best game ng kanyang career para balikatin ang kulang sa taong Cleveland Cavaliers sa dambuhalang 112-90 panalo kontra Detroit Pistons.

Wala ang mga big men ng Cavs na sina Kevin Love, Tristan Thompson at Jeff Green dahil sa injuries, naghanap si coach Tyronn Lue ng masasandalan.

Sa unang pagkakataon, tinapik niya si Nance bilang starter.

Suot ang No. 22 jersey ng ama na niretiro na ng Cleveland, nagsumite si Nance ng career highs na 22 points at 15 rebounds.

Maangas pa ring 31 points, seven rebounds at seven assists ang nilista ni LeBron James, 5-of-7 sa 3-pointers, bago iniupo ni Lue sa buong fourth.

May 25 points, eight rebounds at five assists si Blake Griffin sa Detroit, wala pang naipanalo sa siyam na road games.

Dumidikit pa ang Pistons sa first half, pero naiwan sa third nang rumatsada ng 17-5 run ang Cavs para pabukahin ang five-point advantage sa 20-point margin papasok ng fourth.

Nanguna si LeBron sa atake nang magkamada ng 13 straight points pagkatapos tumira ng jumpers sina Nance at Rodney Hood, tumapos ng 13 points.