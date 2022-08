CAVITEX C5 Link Flyover Extension binuksan na

PUwede nang madaanan ng mga motorista ang CAVITEX C5 Link Flyover Extension.

Ayon sa Cavitex Infrastructure Corporation (CIC), ang subsidiary ng Metro Pacific Tollways Corp., binuksan ang 1.6-kilometer flyover extension ng alas-sais ng umaga kahapon.

Dahil dito, inaasahang mas magiging mabilis at maginhawa ang paglalakbay ng mga motorista papunta at pabalik ng Taguig, Pasay at Parañaque kung saay ay ilalagay ang Merville entry at exit ramps sa harap ng Shell C5 Southlink.

Ayon kay MPT South President at General Manager, Mr. Raul L. Ignacio bubuksan din sa publiko ang service tunnel road para sa maayos na daloy ng mga sasakyan papunta sa Merville, Pasay at Parañaque mula sa West Service Road.

Magpapatupad naman ng bagong traffic scheme ang CIC para sa mga motoristang papasok at papalabas ng expressway sa Merville. (Betchai Julian)