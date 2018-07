Cavite town vice mayor ug bodyguard patay sa pagpamusil

Patay ang bise mayor sa Trece Martires nga si Alexander Lubigan ug bodyguard niini nga si Romulo Guillemer human pamusila sa wala pa mailhing suspek.

Matud ni PNP CALABARZON Regional Director Supt. Chitadel Gaoiran, nga mga alas-3:15 sa hapon nabitabo ang krimen.

Matud niya nga sakay sa Toyota Hilux nga kolor itum ug adunay sticker number nga YV4077 ang duha ka biktima apan sa ilang pag-abot sa Trece-Indang Road, Brgy. Luciano, Trece Martires City atubangan sa Korean Hospital gipamusil sila sa mga suspek nga nagsakay ug usa ka itum nga Montero.

Dead on the spot si Vice Mayor Lubigan samtang nadala pa sa General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital ang bodyguard niini apan gideklarar usab nga dead on arrival.

Daling mipahilayo ang mga suspek paingon sa Indang, Cavite.