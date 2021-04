Cavite police chief nilaglag sa natigok na curfew pasaway

Sibak sa puwesto ang hepe ng General Trias, Cavite Police kasunod ng pagkasawi ng isang hinuli dahil sa paglabag umano sa quarantine at pinarusahan sa pamama­gitan ng pumping squat.

Ayon kay Philippine National Police (PNP) Spokesperson Brig. Gen. Ildebrandi Usana, sinibak si General Trias chief of police Lt. Col. Marlo Nillo Solero kahapon habang isinasagawa ang imbestigasyon.

Nauna nang itinanggi ni Solero na pinarusahan gamit ng physical exercise, ang mga quarantine violator na naging posibleng dahilan diumano ng pagkasawi ng isa sa kanilang hinuli na si Darren Peñaredondo.

Pero sa affidavit ng dalawa pang quarantine violator, sinabi nilang hinuli sila at pinag-pumping squat ng dalawang pulis, na nauna nang sinibak.

Sa ngayon sina Solero at ang dalawa pang pulis ay inilagay na sa direktang superbisyon ni Cavite Police Provincial Office Director Police Col. Marlon Santos na personal na nakausap ang dalawang quarantine violator na nakasama ni Peñaredondo ng maganap ang pagpaparusa sa kanila ng gabi ng Huwebes Santo.

“This is to also assure that the PNP does not tolerate any act that is inimical to the best interest of our people, particularly the aggrieved parties in the Peñaredondo case,” ani Usana.

Matatandaang hinuli si Peñaredondo ng mga barangay official at kalaunan ay dinala sa General Trias Police dahil sa paglabag sa oras ng curfew matapos itong bumili ng tubig noong Abril 1.

Pagkauwi sa kanilang bahay, halos hindi na umano makalakad si Peñaredondo dahil sa pinagawa sa kanilang pumping squat. Dalawang beses din itong nag-seizure kung saan ang huling atake ay na-comatose ito at kalaunan ay namatay. (Edwin Balasa)