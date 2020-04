Cavite lockdown kinakasa ni Remulla

Magpapadagdag pa ng pwersa ng Philippine Army (PA) si Cavite Governor Jonvic Remulla sa niluluto nitong lockdown sa kanilang probinsya.

Sa Facebook post ni Remulla, inulat nito ang mga bagong positibong COVID-19 patient sa Cavite, kung saan walo ang nadagdag, 161 sa kabuuan.

Aniya, kanyang kakausapin ang PA para mas maipaigting ang military presence sa Cavite, at kokonsulta rin sa mga mayor para malatag ang gagawin sa oras na ipatupad ang lockdown.

“I will confer with the mayors later and get consensus on lockdown rules. I will contact the Philippine Army later for additional reinforcements,” saad ni Remulla.

“Let’s get ready. I will suggest that to the mayors that we start the lockdown sooner. Please prepare,” aniya pa.

Kasama ang Cavite sa mga lugar na extended ang enhanced community quarantine hanggang May 15.