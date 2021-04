Catriona, Sam super lambingan sa YT

Ang daming kinilig sa YouTube content ni Catriona Gray ng collab nila ni Jay-R sa kantang ‘Angel of Mine’, ha!

Makikita nga ang music video nina Cat at Jay-R na salitan sa pagkanta, habang si Jay-R ay may hawak na video camera.

Well, pasado ngang singer talaga si Catriona na ang ganda ng boses. At puwede rin siyang aktres dahil keri niyang umarte sa harap ng kamera, kahit sabihin pang music video lang ito.

Pero, ang totoong mas nagpakilig sa mga fan ay ang biglang pagsulpot ng dyowa niyang si Sam Milby sa bandang dulo ng music video, ha!

Bigla ngang ipinakita na si Catriona naman ang may hawak ng video camera, at tinututukan niya ay si Sam Milby, ha!

Ang sweet-sweet nga ng eksena na panay lang ang ngitian, lambingan nina Sam at Catriona. At lalo na ang mga ekena na magkadikit talaga sila at masayang-masaya.

Well, si Cat nga ang ‘angel’ ni Sam. At bagay na bagay sa kanila ang kantang ‘Angel of Mine’, ha! (Dondon Sermino)