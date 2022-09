Catriona, Sam mukhang bagong kasal

Ang taba ng utak ng mga netizen, ha!

Imagine, ang simple, pero punong-puno ng kilig na Instagram video na pinost ni Catriona Gray, na kung saan ay kasama si Sam Milby, at naghahanda sila sa pagdalo sa Vogue Philippines event, iba ang na-imagine, narinig, nabasang mensahe mula sa mga labi ni Sam kay Catriona, ha!

Anyway, para nga kasing wedding preparation ang dating ng video. Na si Catriona ay naka-white gown, habang si Sam ay super formal sa kanyang coat and tie, ha!

“Forever date @samuelmilby for @voguephilippines!” caption ni Cat.

Kasunod ang pag-mention sa mga kasabwat niya para sa naturang video tulad nina Film by @jololuarca assisted by @mlaspinasph.

Pinasalamatan din niya ang mga nag-cameo tulad ni @officialtimyap.

At siyempre, ang glam team niya na sina @antheabueno with @tomfordbeauty @paulnebreshair Nails by @mimsqiu

Styling by @justine.aliman19 Dress @maisonglarino by @jaggyglarino

Custom Shoes designed by @jaggyglarino executed by @_mxstudio

Jewels @bulgari, Suit by @francislibiran8 assisted by @styledbypatrickhenry Grooming @paulnebreshair.”

Pero, ang video nga kasi ang nagdala, kung bakit kinilig nang husto ang mga fan:

Kaya heto nga ang chika nila:

its_me_dmi, “Omg, kung nakakamatay ang kilig kanina pa ako kinuha ni Lord.”

iamroselyn87, “Grabe kilig ang pogi ni Sam Lord.”

casseyfrancine04, “Perfect couple.”

bhonsai23, “Ay grabe naman this couple.”

cokkiechu, “I thought Sam said “will u marry me.”

pmgelomendiola, “Tears of joy King and Queen! My CatSamian heart rises again!”

razon_anna, “Ganda mo Cat! Grabe! Super bagay kayu! Ang pogi ni Sam!”

Iba rin talaga magpakilig ang CatSam! Kaya hindi talaga maiiwasan na sa unang tingin, akala mo kinasal na ang dalawa, ha!

Kaloka!

Loisa, Ronnie nanganganib relasyon

Buhay pa pala si Jane (Loisa Andalio)!

Sa wakas ay nabunyag na ang katotohanan na hindi pa namamatay si Jane at naka-comatose lang pala ito sa “Love in 40 Days,” na napapanood gabi-gabi sa Kapamilya Channel, A2Z, at TV5.

Laking gulat ng multo ni Jane nang makita niyang nakahiga siya sa isang kama at ginagamot ng kanyang pamilya sa isang tagong mansyon. Akala kasi ng lahat na pumanaw na siya pagkatapos niyang maaksidente noong isang buwan.

Sunod-sunod pa ang mga pasabog na rebelasyon dahil nalaman na rin ni Jane na hindi aksidente ang nangyari sa kanya at may gusto talagang pumatay sa kanya. Habang magulo pa ang isipan ni Jane dahil sa kanyang mga natuklasan, pati ang relasyon niya kay Edward (Ronnie Alonte) ay madadamay na rin.

Kahit inamin nilang mahal nila ang isa’t isa, pinagdududahan na ni Jane si Edward kung may kinalaman ba ito sa tangkang pagpatay sa kanya. Sa imbestigasyon sa insidente ni Jane, mukha kasing kasabwat ang Heaven’s Gate, ang funeral homes na pagmamay-ari ng pamilya ni Edward.

Sino ang gustong pumatay kay Jane? Maaayos pa ba nina Jane at Edward ang kanilang relasyon?

Huwag palampasin ang “Love in 40 Days,” gabi-gabi sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, iWantTFC, at Kapamilya Online Live sa YouTube.