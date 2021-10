Catriona, Sam buwis buhay lambingan sa Mauritius

Matinding kaba ang naramdaman ng mga fan nina Catriona Gray at Sam Milby sa latest photo nila sa Instagram.

Ang dapat sana ay matinding kilig dahil sa lambingan nila sa IG, kaba nga ang mas nanaig.

Eh kasi naman, sobrang adventurous ng dalawang ito, na alang-alang lang sa ikagaganda ng mga kuha nila para sa social media, halos buwis buhay na ang dating, ha!

Aba, nakapatong kasi ang dalawa sa mataas na bato, na puwede mong ikamatay (base sa tingin ng mga netizen, ha!) kapag bumagsak ka. Bagamat tubig naman ang babagsakan, pero yung mga bato sa paligid ang mas nakakatakot, eh.

“Enchanted by the Seven Cascades of Mauritius. It was raining the entire drive over, but as soon as we came to the last part of our hike and stepped out to the head of the Waterfall, the sun came out and blessed us. God showing off all His beautiful creation. @globalchildtv,” chika ni Miss Universe 2018.

Pero para sa mga fan, nakakatakot talaga, at super kabado sila. Wag na raw ulitin ng dalawa ang ganun, na posible nilang ikaaksidente.

Sabi nga ni Bogz Vicente, “Sa mga single jan, itulak nyo na.”

Hirit ni Ara Corregidor De Paz, “Itulak mo na!”

Gerly Obiado, “Mahulog mankam ngani mainum lakam nga duha.”

Nes Labastida Benamira, “Pag kayo mahulog jan.”

Marie Yun, “Delikado pag madulas kayo yay!”

Yvon Grace Bensing, “Bka biglang bumaha ha.”

Arena Helen, “Tingin ko pa lng kinabahan na ko.”

Naku, ingat-ingat dina Catriona at Sam, ha! (Dondon Sermino)