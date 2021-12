Catriona pinahiya, pinandirihan

Para sa maraming fan, ang perfect ni Catriona Gray. Kaya nga siya nanalong Miss Universe 2018, dahil ang perfect ng dating niya, kumpara sa ibang babae.

Pagdating sa beauty, kaseksihan, talino, background, masasabi ngang wala kang maipipintas kay Catriona. Pero, mali pala tayong lahat.

Heto nga ang chika ni Catriona:

“So much of my life may appear to be picture perfect. And I know I’ve fallen into the comparison traps before. So I wanted to invite you all in – to everything you don’t see. I’ve created a Mindset audio series to open about everything from my childhood to how I dealt with the body shaming, rejection, failure and scrutiny. I also talk about the incredible successes and joys in my life.

Welcome to my Mindset. Download the @mindset_dive app to start listening by using the link in my bio: https://mindsetdive.onelink.me/ljTG/77eb6376,” sabi ni Catriona.

Oh, di ba, ang tulad ni Catriona, nakaranas din pala ng pang-aalipusta, panlalait noong kabataan niya.

So, paano pa kaya ang mga ordinaryong babae na hindi kasingganda, kasingtangkad, kasingtalino ni Catriona?

Isa nga sa ipinaglalaban ni Catriona ‘yan, na ang tigilan ang pambu-bully, panlalait sa katawan ng kahit na sinong tao, at siyempre, ang matinding rejection mula sa mga taong malalapit sa iyo, o mga nasa paligid mo.

Ano ba ang karapatan ng kahit na sinong tao na ipahiya ang isang tao, lalo na ang pandirihan, layuan, i-reject ka, dahil lang sa itsura mo?

Wala, di ba? Wala! Wala! Wala! (Dondon Sermino)