Catriona pang-diyosa ang ganda sa baro’t saya

Pinusuan ng mga netizen ang latest Instagram post ni Miss Universe 2018 Catriona Gray.

Nagningning kasi ang ganda ng beauty queen habang nakasuot ng baro at saya, na makikita sa kanyang IG post.

Prinomote niya ang bagong episode ng web series na ‘Kultura 101’ kung saan tampok ang mga Filipino art, craft, food, music at textiles.

“I learned so much in this episode that made me appreciate and respect our Philippine fashion even more! So excited to share it with all of you! Kita kits!!” caption ni Queen Cat.

Ang nasabing web series ay proyekto ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA). Sa Facebook post nito, pinakita ang video kung saan binida ni Catriona ang nasabing tradisyonal na kasuotan.

Sinuot ni Catriona, na NCCA Arts Ambassador, ang kasuotan para sa señorita at dalagang bukid na bumuhay sa pang 1800s na feel bilang kasuotan.

Positibo naman ang reaksyon ng mga follower niya dahil sa pangdalagang Pilipinang ganda.

Marami sa mga komento ng mga netizen, ang nagpahayag ng pagkamangha sa transformation ni Catriona at pagpapakita ng tradisyong Pinoy. (Issa Santiago)