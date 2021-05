Catriona malungkot sa b-day ni Sam

May 23 ang birthday ni Sam Milby, at 37 years old na siya, dahil 1984 siya pinanganak.

Samantalang January 6 naman ang birthday ni Catriona Gray, at 27 years old naman siya.

Yes, 10 years ang age gap nilang dalawa. Kaya may mga taong panay ang tukso na parang ‘tito’ o ‘tatay’ raw ni Catriona si Sam.

Anyway, agad-agad ngang nag-post ng birthday message si Catriona para sa boyfriend niya.

“Happy Birthday my love @samuelmilby ! So sad I can’t be with you today to celebrate (even though you hate birthdays) but I’m so thankful I get to do life with you. ILYSM!” mensahe ni Cat sa photo nila ni Sam na magkayakap.

Siyempre, bongga ang reaksiyon ng mga fan nila. Ang iba, tila may warning pa kay Sam, ha!

Heto nga ang mga chika nila:

‘Be a good boy to Catriona!’

‘Ingatan mo si Cat!’

‘Sana maging masaya ka sa piling ni Cat.’

‘Cat bakit si Sam? Dapat gayahin mo si Pia Wurtzbach na isang CEO ang boyfriend. My gosh!’

‘Nakakatawa, parang tatay ni Cat si Sam!’

Well, para sa mas maraming fan, bagay talaga ang mga idolo nila. At yes, hindi raw mahalaga ang pera, dahil ang pagmamahal ang mas importante.

Well… (Dondon Sermino)