Catriona Gray pinusuan ng mga kongresista sa nabawing korona

BUMUHOS ang papuri at pagbati ng mga kongresista sa itinanghal na bagong Miss Universe na si Catriona Gray.

Ayon kay 1-Ang Edukasyon Party-list Rep. Salvador Belaro Jr., angat sa lahat ang talino, husay at ganda ng kababayang si Binibining Catriona Gray.

Ehemplo aniyang dapat pamarisan ng bawat Pinoy saan mang dako ng mundo si Gray.

“(My fellow Bicolano) Catriona showed how the Filipino is the best asset of the Philippines. Catriona, true to her words, represented each ­Filipino with great honor, grace, brains, and beauty,” komento ni ­Belaro.

Para kay Bataan Rep. Geraldine Roman, malaking karangalan at iniangat nang todo ng bagong Miss Universe ang dignidad ng lahat ng Pinoy sa buong mundo hindi lamang sa taglay nitong kagandahan kundi maging sa ipinamalas nitong talino, integridad at puso para sa mahihirap.

Nasungkit ng 24-anyos na Pinay beauty queen mula sa Albay ang korona ng Miss Universe matapos ­talunin sina Miss South Africa at Miss Venezuela sa Top 3 gayundin ang iba pang kandidata mula sa 91 pang bansa.

Samantala, ikinalulugod ni House committee on women and gender equality chairperson at Bagong He­nerasyon Party-list Rep. Bernadette Herrera-Dy nang mabatid nito na children’s rights and welfare ang piniling adbokasiya ni Gray.

“Nadagdagan tayo ng matibay, maganda, at maimpluwensiyang kapanalig na magsusulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga kabataan, ng bagong henerasyon. Mabuhay ka, Catriona. Tunay kang Filipino,” ani Herrera-Dy.

Inihayag naman ni House committee on dangerous drugs Chairman at Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers na ang pagkakapanalo ni Gray ay tagumpay din ng lahat ng Pinoy.

Inspirasyon aniya ito sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng bansa.

“Catriona Gray’s success is truly a victory for all Filipinos. Her sacrifices and triumph inspire Filipinos to continue fighting on amidst the challenges and difficulties. Her victory is our victory. This is such an amazing Christmas gift to the country. Gray embodies the Filipino spirit of resi­liency and determination and is indeed an inspiration to the youth and the millions of Filipinos,” pagpupunto ni Barbers.

Nagpaabot din ng pagbati si Bacoor, Cavite Rep. Strike Revilla sa panalo ni Catriona.

“In behalf of Bacooreños, we congratulate Catriona Gray for winning the Miss Universe crown. She is a good example of how great our Filipino women are,” ani Bacoor Rep. Revilla.