Catriona Gray inilantad ang sakit

Si Catriona Gray na rin ang nagsabi na masama ang pakiramdam niya nitong mga nakalipas na araw. Kaya pala hindi siya masyadong napagkikita sa TV, o kahit sa social media.

“Been MIA (missing in action) the last couple days cause I’ve been really ill, but am popping on the feed to say hi and also thank you to my @cornerstone family and @visionerickson for sending the biggest bouquet ever. I’ll be back to usual programming soon,” sabi ni Catriona.

Naku, usong-uso talaga ang sakit ngayon. At kahit ang ibang mga taga-showbiz ay bigla na lang nagkakasakit, o sumasama ang pakiramdam, dala marahil ng panahon, na biglang umuulan kahit matindi ang sikat ng araw.

Well, sa totoo lang, super laki naman talaga ng bulaklak na pinadala ni manager niya sa kanya. Umulan din ng pagmamahal, mga mensahe na get well soon sa wall ni Catriona. (Dondon Sermino)