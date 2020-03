Catriona Gray humingi ng tulong para sa mga taga-Smokey Mountain

Umaapela si Miss Universe 2018 Catriona Gray at ang partner advocacy group na Young Focus ng donasyon para sa gagawin nilang feeding program sa higit na isang libong pamilya sa Tondo, Manila.

Sa video na pinost ni Catriona via Instagram, nakikiusap ito ng tulong para sa maraming pamilya sa Smokey Mountain area dahil nawalan daw ng ikabubuhay ang mga tao roon dahil sa enhanced community quarantine.

Naging malapit sa puso ni Catriona ang Tondo dahil dito siya nakipag-immerse at ng kanyang advocacy group na Young Focus sa maraming kabataan sa kanilang pamilya. Bukod sa pagtulong sa kanilang edukasyon, gustong makatulong si Catriona sa makakain nila sa mga susunod pang weeks ng quarantine.

“Staying at home looks a lot different for many families across our nation right now. Everyday I feel immensely grateful for the privilege that I have to be in a comfortable environment, with food stored in the kitchen and clean drinking water. For many Filipino families though, their reality is contrastingly different,” caption pa niya.

Nabanggit ni Catriona na sapat na raw ang 15 kilos of rice para ma-sustain at mapakain ang isang pamilya. May halaga raw ito na P550.

Puwede raw mag-donate ang mga may ginintuang puso sa pamamagitan ng online banking na ini-endorse ni Catriona. (Ruel Mendoza)