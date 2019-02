Catriona emosyonal sa homecoming

Hindi na magkandarapa ang mga Pilipino at super excited na ngang makita si Miss Universe 2018 Catriona Gray! Homecoming nga kasi ni Catriona ngayon kaya naman abalang-abala ang mga Pilipino at bumuhos ang mga netizen kung saan man ang lokasyon na itinalaga para sa parada nito.

Sa live coverage nga ng Abante News Online kahapon sa homecoming presscon ni Queen Cat, kitang-kita kung paano dinagsa ng mga Pilipino ang reyna!

Maaliwalas ang ngiti at kitang-kita ang pananabik na makabalik sa kanyang home country. Graceful talaga kung maglakad at talagang inaabangan ng mga tao ang pagrampa niya lalo na ang signature o pinasikat niyang lava walk/slow-mo twirl.

Sa press conference na ginanap kahapon sa Novotel Manila Ara­neta Center, emosyonal na humarap si Catriona, suot ang pink Filipiniana gown.

“The feeling that I have right now… I didn’t expect to feel so emotional.

But I really, really do. Why? Because the last time I was here, it was my send-off and that was in November,” ayon kay Catriona.

Punong-puno umano ng pasasalamat ang puso niya, “Standing here today, I am filled with utmost pride and I just wanna say thank you and this is all for you.”

Tinanong si Queen Cat kung ano ang plano niya after ng Miss Universe, aniya, “I would love to pursue music.”

“I would further develop our provinces and share more what we have to offer; I fell in love with how rich and beautiful our culture is,” sagot sa tanong kung ano ang gusto niyang baguhin sa Pilipinas.

Nakatakda ang kanyang Grand Homecoming Parade simula ngayon, 2PM sa Pasay, Manila at Makati. Sa Feb. 23, Sabado ay sa Araneta Center at sa Sunday, Feb. 24, ang Gray’s Raise Flag event sa Araneta Coliseum.

Ipapalabas nga ngayong Sabado ang buhay niya sa “MMK” at malamang ay tuwang-tuwa siya na dito siya sa Pilipinas manonood ng kanyang talambuhay.

Anyway, ayon naman sa isang PR na nakausap sa presscon ay hanggang March 27 si Catriona dito at wala pang malinaw na detalye kung saan pupunta ang reyna pagkatapos ng kanyang pag-stay dito sa Pilipinas. (Athena­ Yap)