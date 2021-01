Cato bagong consul general sa NY

Itinalaga bilang bagong Consul General ng New York si Libya Charges d affaires en pied Elmer Cato kasunod ng pagreretiro ng kasalukuyang Consul General na si Petronila Garcia ngayong buwan.

Magsisimula ang tour of duty ni Cato sa New York sa January 22, 2021 pero pansamatala muna siyang mananatili sa Libya habang hinihintay ang kanyang kapalit.

Ikinalungkot ng Filipino Community sa Libya ang pag-alis ni Cato. Sa isang petition sa change.org na may mahigit isang libong lagda, hiniling nila kay Pangulong Rodrigo Duterte na mabigyan sana ng extension ang tour of duty ni Cato.

Hindi umano kasi matatawaran ang malasakit at sakripisyo nito sa mga Pinoy sa gitna man ng kaguluhan hanggang sa pagtama ng pandemiya doon.

Mula sa pagiging journalist nagsimula ang karera ni Cato sa Foreign Service noong 1998 bilang Principal Assistant and Special Assistant to the Secretary of Foreign Affairs hanggang sa makabilang siya sa Permanent Mission of the Philippines to the United Nation.

Kabilang din sa mga delikadong pwesto na hinawakan niya ay ang pagiging Chargé d’Affaires, en pied at Head of Mission of the Philippines in Baghdad, Iraq.

Ikinatuwa naman ng Filipino Community sa New York ang pagkakatalaga kay Cato bilang bagong Consul General. (Dave Llavanes Jr)