Catantan pasikat

Isa ang Southeast Asian Games gold medalist at Penn State rookie standout na si Samantha Catantan sa 12 Nittany Lions nagkuwalipika sa 2021 NCAA Fencing Championships.

Ito ang inihayag mismo ng unibersidad Biyernes, (Philippine time) patungkol sa laking Tondo, Manila at naging una na fencer na nagtala ng kasaysayan sa Pilipinas sa pagwawagi ng gintong medalya sa Women’s Individual gold medal sa Asian Under-23 Fencing Championship sa Thailand..

“With six women and six men individually qualifying for their respective events, Penn State has earned the maximum number of fencers possible for the tournament,” ayon sa pahayag ng eskuwelahan.

Agad nagtala si Catantan ng impresibong unang pagsabak sa Penn State’s dual meet season nakaraang buwan sa pagsagupa nito sa women’s foil kasama ang senior player na si Lodovica Bicego. (Lito Oredo)