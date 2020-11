Catanduanes nganga sa tubig, LWUA kinalampag

Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Local Water Utilities Administration (LWUA) na tumulong at ayusin ang water system sa Catanduanes at sa iba pang lugar na sinalanta ng Super Typhoon Rolly.

Sa situation briefing Lunes ng gabi sa Malacañang, iniulat sa Pangulo na walang tubig ang Catanduanes dahil napinsala ang water system dahil sa hagupit ng bagyo.

Batay sa report ni Catanduanes Governor Joseph Cua, wala silang supply ng tubig at sa mga poso lamang sila ngayon umaasa.

Dahil dito, sinabi ng Pangulo na kailangang kumilos agad ang LWUA, “I am directing LWUA to help. Go there and repair, help repair the water system.”

Nais ng Presidente na umaksiyon kaagad ang ahensiya para hindi makompromiso ang kalusugan ng mga tao mula sa tubig poso. (Aileen Taliping)