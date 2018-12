Cat mabenta sa Google ngayon

Dahil sa pagkapanalo ni Catriona Gray bilang Miss Universe 2018, marami ang gustong makakuha ng maraming impormasyon sa kanya.

Kaya hindi nakakapagtaka kung mapahilera si Catriona sa “most Googled search” ng taong 2018.

Ang top 5 most Googled search sa ngayon ay World Cup, Avicii, Mac Miller, Stan Lee at Black Panther. Kasama rin dito ang Hurricane Florence, Kate Spade at Anthony Bordain.

Ang most Googled person naman ng 2018 ay si Meghan Markle.

Heto ang nilista ng website ng E! Online tungkol sa kanilang na-search sa bagong reyna ng universe:

*Half-Scottish and half-Filipno si Catriona Gray. Ang kanyang ama na si Ian Gray ay taga-Scotland samantalang ang kanyang ina na si Normita Magnayon ay isang Filipino na taga Albay, Legaspi. Very close si Catriona sa kanyang parents dahil only child lang siya. In fact, nasa front row ng Impact Arena ang mga parents ni Catriona nang tanghalin itong Miss Universe.

*Pinanganak si Catriona sa Cairns, Australia at noong 18-years old ito, lumipat sila sa Pilipinas. Noong maging isang model ito, lagi raw nitong iniipon ang kanyang kinikita sa modeling jobs niya para may pambili siya ng plane ticket.

*Nag-aral si Catriona sa Berklee College of Music in Boston, Massachusetts. Nakatanggap siya ng degree in Music Theory at isa siyang singer.

Sa video, nasabi ni Catriona ay: “Once I started music, it just was fulfilling in a way that everything else wasn’t. My mom told me even in the womb I was dancing.”

*May signature runway move si Catriona at ito ay ang kanyang slow-mo twirl at nag-viral ang ito during the swimsuit portion ng Miss Universe pageant.

*Dedicated si Catriona sa pag-end ng poverty sa Pilipinas. Very vocal ang 24-year-old beauty queen tungkol sa matinding kahirapan ng maraming tao, partikular sa Tondo, Manila.

Nagsimula siya ng isang project called Paraiso: The Bright Beginnings Project. Tumutulong siya sa pag-raise ng funds para sa makapag-aral ang ilang kabataan doon.

*Avid traveller si Catriona. May sarili siyang travel blog na Cat’elle kunsaan ini-explore niya ang bawa’t bansang mabisita niya tulad ng China, United States, Vietnam at siyempre, ang Pilipinas. Lagi niyang kasama ang travel buddy at boyfriend niyang si Clint Bondad.

*Naikuwento rin ni Catriona sa isang Instagram post na noong 13 years old siya, sinabi ng kanyang mother na nanaginip daw ito na nanalo raw si Catriona bilang Miss Universe suot ay pulang gown. Nagkaroon ng katuparan ang panaginip na iyon!