Castro, Tropang Giga umeskapo vs Fiberxers

‘DI inalintana ni Jayson Castro ang matinding depensa upang maisalpak ang pampanalong basket ng TNT kontra Converge 86-83 sa 47th Philippine Basketball Association Philippine Cup elims sa Ynares Center sa Antipolo Linggo ng gabi.

Walang sinayang na segundo si Castro, na nagtala ng 17 points, 4 reboundss, 3 assists, 2 blocks at 1 steal na may 7-of-7 freethrows matapos makuha ang bola sa natitirang 11 segundo upang umatake sa kanilang court at maipasok ang lay-up sa 3.2 segundo para ibigay ang 83-82 abante sa Tropang Giga.

“As one of the veteran, at the moment kailangan ko mag-takeover, wala kaming Mikey Williams. Sinabi sa akin ni coach na once na makuha ko ang bola, shooit it with confidence, last second attack ko pumasok,” ani Castro na itinulak ang Tropa sa pangalawang panalo sa tatlong laro.

May pagkakataon pa sanang makasilat ang FiberXers sa jumper ni RK Ilagan na nagigay ng 83-82 lamang team sa natitirang 22.9 segundo. Nakakuha pa ng tsansa ang FiberXers na umangat, pero naisablay ni Ilagan ang dalawang freethrow.

“I was pretty satisfied, we defended very well. My players never gave up even if we are facing a possible lost. We pull off the double. We are playing against a high level.and a near unbeaten team but we were able to take the win,” bulalas ni TNT coach Vincent ‘Chot’ Reyes.

Tuluyang sinelyuhan ni JJ Alejandro ang panalo ng TNT sa dalawang freethrows sa 1.0 segundo at itulak ang Converge sa 1-2.

Ang iskor:

TNT 86 – Castro 17, Khobuntin 15, Rosario 13, Pogoy 12, Alejandro 10, Erram 9, Reyes 6, Williams 4, Rosser 0, Marcelo 0, Heruela 0.

Converge 83 – Tolomia 17, Ahanmisi 15,Racal 15, Arana 9, Teng 8, Ambohot 5, Hill 4, Adamos 2, Digregorio 2, Bulanadi, Murrell 2, Ilagan 2. (Lito Oredo)