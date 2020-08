Castro masama magalit – Chot

ISA si TNT KaTropa veteran guard Jayson Castro sa pinakamabait at pasensiyosong player sa Philippine Basketball Association.

Pero huwag lang gagalitin dahil isa rin siya sa pinakamabagsik.

Sa panayam kay dating Talk ‘N Text at Gilas Pilipinas head coach Chot Reyes sa ‘The Link’ podcast ni veteran sportswriter Rey Joble, napag-usapan ang nangyaring rambulan ng Philippine team at Australia Boomers sa laban ng dalawang koponan noong Hulyo 2, 2018 sa Philippine Arena na bahagi ng 2019 FIBA World Cup Asian Qualifiers.

“At that moment it’s very hard to do the way we reacted. It’s not our proudest moment. We wish it did not escalate that way sana,” tanaw-balik ni coach Chot.

Pero aniya, nasagad na sila sa umano’y ‘pambabastos’ ng mga kalaban bago pa man nagsimula ang naturang laro.

Maging ang napakatahimik at napakabait na si Castro, napuno na ang salop.

“Pero ipaglalaban mo talaga ang bansa mo. Ipaglalaban mo talaga ang kapatid mo sabihin na nila mali iyun. Kapag binastos ka maski ano ang timpi mo,” patuloy ni Chot.

“’Yung pinakamabait nga nating player, si Jayson (Castro), can you imagine Jayson getting upset like that? Napakabnit na tao nun para sumali (sa rambulan).”

Nangyari ang rambulan sa third quarter ng laro, nakipagbalyahan si Roger Pogoy sa isang Australian player at dito na sumiklab ang suntukan.

Isa si Castro sa galit na galit na sumugod sa kalaban at nakipagsuntukan.

Pagkatapos ng gulo, 10 Gilas player at tatlong Australian Boomers ang nasuspinde ng ilang laro. (Ferdz Delos Santos)