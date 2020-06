Castro mahirap ikadena

AMINADO na mahirap na maging consistent ang laro kapag nagkaka-edad.

Lalo na ngayong may COVID-19 pandemic sapagkat hindi magawa lahat ng gustong pagpapakondisyon ng katawan.

Nasa 11th season na ng paglalaro si Castro sa PBA at nakalikom ng anim na kampeonato.

Pero sa edad na 33-anyos ay marami pa ring nagsasabing si TNT star Castro pa rin ang top guard sa PBA.

Binansagang ‘The Blur’ si Castro dahil sa kanyang bilis at bilib sa kanya si Barangay Ginebra point guard Scottie Thompson.

“The ‘Blur’, kapag tumingin ka lang sa iba, wala na siya sa harap mo.” patungkol ni Thompson kay Castro.

Ayon pa kay Thompson ay mahirap mapigilan si Castro.

“He just finds a way to score. He can’t be stopped. You can only limit him so that’s the goal that we always shoot for when we face TNT,” hayag ni Thompson. (Elech Dawa)