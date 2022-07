Castro, Letran winalis Mapua

MABAGSIK ang laro ng beteranang si Julienne Castro para sa Colegio de San Juan de Letran Lady Knights, inakbayan ang koponan kontra Mapua University Lady Cardinals 25-17, 25-21, 25-18 sa unang laro ng 97th National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball tournament sa Paco Arena kahapon.

Nagtala ng 19 puntos si castro mula sa 18 atake, 16 excellent digs at 4 excellent receptions para iangat sa 2-6 kartada ang Letran na tuluyan nang winakasan ang kanilang tsansa sa semifinal berth sa nakaraang pagkatalo sa kapwa laglag nang Emilio Aguinaldo College Lady Generals na may 2-6 marka.

Sumuporta kay Castro sina Chamberlaine Cunada na may 14 points mula sa 12 atake, 1 ace at 1 block at Shereena Urmeneta na may 11 marka.

“In this game po, hindi namin iniisip na magpa-Final Four yung Mapua. Pinusuan po talaga namin knowing na sinabihan po ako ng mga coaches namin na isa ako sa inaasahan ng team,” wika ni Cuñada.

Kumana naman para sa Lady Cardinals si Jonina Mae Fernandez sa 9 kills at 7 excellent digs, habang may tig-7 puntos sina Therese Angeli Manalo at Alyanna Nichole Ong, na ang koponan ay bumagsak sa 4-4 kartada para sa solo 4th place.

Sunod na makakalaban ng Mapua ang delikadong Emilio Aguinaldo College Lady Generals sa darating na Sabado. (Gerard Arce)