Castro humingi ng ₱258M kay Ping

TULOY pa rin ang bangayan sa pagitan nina Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson at Capiz 2nd District Rep. Fredenil Castro.

Noong Huwebes nang gabi, inilabas ni Lacson ang kopya ng liham ni Castro na nagsasaad na humihingi ito ng P258 million finance assistance para sa isang proyekto sa bayan ng Dumalag, Capiz.

Sa 60-pahinang dokumentong inilabas sa official website ni Lacson, pinatunayan lang ng senador na hindi ‘fictional’ kundi totoo ang sinabing ‘lobby letteer’ ng kongresista sa kanyang tanggapan.

“In a letter dated September 19, 2019, Capiz Rep. Fredenil Castro lobbied with Sen. Lacson for financial assistance to construct a municipal building for Dumalag town, costing P258 million,” ayon sa statement ng kampo ni Lacson.

“The stamp indicating the time and date it was received at Sen. Lacson’s office belies Castro’s claim that the lobbying was fictional,” dagdag pa doon.

Ang liham na natanggap ng tanggapan ni Lacson noong Seteyembre 23, ay humihiling ng atensiyon at konsiderasyon para sa pagtatayo ng bagong municipal hall ng Dumalag na nagkakahalaga ng P258 milyon.

Sinabi ni Lacson na nagpunta sa kanyang tanggapan si Castro at gusto siyang kausapin bago pa man niya ginawa ang pagbubunyag sa ‘singit pork.

“He was trying to have an audience with me before this came out. And hindi ko hinarap. Ito, ngayon, nariyan, nakakita ako ng visitor’s slip. ‘Cong Fred Castro would like to visit.’ Tinanong ko staff ko. Mukhang meron siyang gustong i-lobby na project,” sabi ni Lacson sa mga Se­nate reporter.

Aniya, hindi niya hinarap ang mambabatas. “What for? In 2018 he kept hitting me not only on the issue of pork, pati sa federalism. Malumanay ‘yan na magsalita na masakit. Bakit ko siya haharapin, ‘di pa siya nag-make amends sa mga atraso niya sa akin last year,” sabi pa ni Lacson.

Katuwiran umano ni Castro sa kanyang liham, hindi umano kayang magpatayo ng munisipyo ng isang bagong municipal hall dahil isa itong 4th-class municipality at kulang sa resources.

“Lobbying is different. May letter-request shows my resolve to help my constituents. It’s not pork barrel,” sabi ni Castro

Nauna nang kinastigo ni Castro si Lacson dahil sa akusasyon na nagkaroon ng P700 milyong ‘pork’ insertion sa 2020 national budget kada kongresista at P1.5 bilyon naman bawat deputy speaker.

Gusto ni Castro na humingi ng apology si Lacson sa kanyang bintang na wala naman umanong basehan subalit tumanggi naman ang senador kasabay ng pagsabing ang ilang mga kongresista ang dapat mag-sorry dahil sa walang habas na pag-abuso sa pondo ng taumbayan.

Naniniwala naman si House Deputy Speaker for Finance Luis Raymund Villafuerte na ang ‘fabricated allegations’ ni Lacson ay isang paraan para sirain ang Kamara bilang institution.

Nauna nang inakusahan ni Lacson si Villafuerte na nagtangkang magsingit umano ng P33 bilyon sa panukalang General Appropriations Bill (GAB) sa ilalim ng House Bill 4228 makaraang inurong ang pagpapatibay nito alinsunod umano sa kautusan ni House Speaker Alan Peter Cayetano. (Dindo Matining/JC Cahinhinan)