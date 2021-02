Castriciones, 188 DAR staff pasaway kay Digong

Tinawag ni Anakalusugan Party-list Rep. Mike Defensor na iresponsable at kamanhiran ang sinasabing ‘team-building junkets’ na plinano at pinangasiwaan ni Agra­rian Reform Sec. John Castriciones, kasama ang 188 empleyado sa gitna ng coronavirus pandemic.

“Sa gitna ng pandemya, nakakagulat, una sa lahat, ang paglustay ng pondo ng gobyerno. Pangalawa ay ang potensyal na pagkalat ng COVID sa kanilang pagbiyahe na sadyang iresponsable,” ayon kay Defensor.

Ang sinasabing team-building activity ay nakapaloob umano sa isang inilabas na DAR memorandum, na kung saan nakasaad dito na gagawin o hahatiin ito sa tatlong batches.

Ang unang batch ay patungong Subic Bay Freeport Zone sa Zambales mula Enero 25 hanggang 27, habang ang second batch ay sa Cebu mula Pebrero 1 hanggang 3, at ang third batch ay pupunta naman sa Butuan City mula Pebrero 7 hanggang 9.

Ayon sa memo, kabuuang 189 DAR employees ang sasama sa team-building activities kasama si Castriciones at 86 iba pang participants

Base pa sa memo, 42 umanong staff ang patu­ngong Cebu habang 61 naman ang patungong Butuan City.

Inoobliga ang lahat ng sasama sa team-building event na sasailalim RT-PCR tests bilang safety precaution laban sa COVID-19.

Ayon kay Defensor, malinaw na paglabag sa direktiba ni Rodrigo Duterte ang naturang itinakdang ‘out-of-town trips’ ni Castriciones at tanggapan nito.

“Ito ay ang harapang paglabag sa direktiba ng Pangulo,” ayon kay defensor kasabay ng pagtukoy sa Nilagdaan Executive Order No. 77 ng Pangulo na naglilimita ng official tra­vel sa mga opisyal at empleyado para sa mga mahahalagang biyahe lamang lalo ngayong nahaharap sa pandemya ang bansa.

Samantala, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na pinapahintulutan ng COVID-19 task force ang mga trainin­g capacity pero dapat pairalin ang limitation.

“In fact, in-allow po ng IATF iyong mga holding ng mga training na ganito provided susundin iyong maximum capacity,” ani Roque.

“Ito po ay mga lugar na MGCQ, hindi po iyan sa Metro Manila. Ibig sabihin, allowed po ang gathering basta 50% capacity,” dagdag nito. (Eralyn Prado/Prince Golez)