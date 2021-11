Cassy type maging beauty queen ala-Catriona

Ang daming pasabog ni Cassy Legaspi, anak nina Carmina Villaroel at Zoren Legaspi, at kakambal ni Mavy Legaspi.

Aba hindi lang siya nakuntento na mag-costume na isang palaban sa bugbugan na Korean star, hayun nga at ginaya pa niya si Miss Universe 2018 Catriona Gray, ha!

Mula sa makinang na lava red na gown, hanggan sa ear cuff na markado kay Catriona, gayang-gaya ni Cassy. At ang the height, ultimo ayos ng buhok, hanggang sa expression ng mukha, nakuha ni Cassy, ha!

“To everyone with a dream, know that your dreams are valid. And on your path, you are never denied and only redirected” – Miss Universe 2018, Catriona Gray,” simpleng caption ni Cassy sa mga IG photo niya, na nakasama rin ang photo ni Catriona.

Pinasalamatan din niya ang kanyang team, na nagtulong para ma-achieve niya ang Catriona look. Sila nga ay sina Photographed by: @skyline.jt, Make Up by: @marbentalanay, Hair by: @iammjrone,

Styled by: @styledbycath @styledbycath @jemore_wilson.

Bumaha nga ang reaksiyon sa post na `yon ni Cassy, na ang iba ay hinikayat siyang sumali sa mga beauty pageant sa susunod na taon.

Pero, ang mas nakapagpakilig kay Cassy ay si Catriona mismo, na nag-comment nga sa IG post niyang `yon.

“Okay, Queen!” sabi ni Catriona.

Kaya super tili si Cassy, na nagsabing, “@catriona_gray omg! The Queen herself!!! Thank you so much!”

Well, dahil bata pa naman si Cassy, mahaba-haba pa ang araw na puwede niyang paghandaan ang maging beauty queen. Sa ngayon, focus muna siya sa kanyang showbiz career, lalo na at sasabak na sila sa taping ng ‘First Lady’ kasama sina Sanya Lopez at Gabby Concepcion.

Anyway, sa interview kay Cassy noon, nagbiro siya na baka next year siya sumali sa beauty pageant. Pero, biro lang niya `yon. (Dondon Sermino)