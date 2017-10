Casino players ng Okada nagwala

Namayani ang tensyon sa loob ng Okada Manila sa Parañaque City kahapon ng umaga nang magalit at magwala ang libu-libong casino players na hindi nakatanggap ng giveaways ng naturang casino resort and hotel complex.

Nabatid na noong Linggo (Oktubre 15) ay nakatanggap ng text message ang mga casino player mula sa Okada management at sinabi na mayroong ipamimigay na items o regalo para sa kanila.

“Clean with ease using your free all-in-one. Spray Mop claim your gift at the promotion stage tomorrow, October 17, starting 10am. Valid only while supplies last offer valid for member,” nakasaad sa text message.

Pasado alas-siete pa lamang ng umaga kahapon ay dumagsa na ang mga avid casino pla­yers sa Okada Manila na matatagpuan sa Seaside Drive, Entertainment City sa Bgy. Tambo para makakuha ng items na ipamimigay sa kanila bilang benepisyo.

Pero, matapos na matiyagang pumila sa loob ng halos apat na oras ay na­bigo ang mga casino player na matanggap ang item na pinangako sa kanila dahil naubusan na ‘di umano ng stocks nito.

Isang casino player na nagpatago sa pangalang ‘Cecilia’ ang nagkuwento na dakong alas-nuebe pa lamang ng umaga ay nakapila na siya para makakuha rin ng items pero pagdating ng ala-1:30 ng hapon ay tinigil na ang pamimigay ng regalo.

“Kahaba-haba ng pila na nagtiyaga ako, halos apat na oras akong pumila tapos sasabihin nila na hininto ang pagbibigay ng items. Grabe sila ang hirap maghintay nang nakatayo ka ng apat na oras,” ayon sa ginang.

Pinababalik umano sila ng alas-sais ng gabi at ipagpapatuloy ang pamimigay ng items para mabigyan ang lahat ng nakapila.

Aniya, isang supervisor ng Okada Manila ang humarap sa kanila at pinaliwanag kung bakit hininto ang pagbigay ng giveaways dahil naubusan sila ng stocks kaya itutuloy na lang ito pagdating ng alas-sais ng gabi.

Lalo naman itong ikinagalit ni Cecilia dahil pipila ulit sila para makakuha ng giveway.





“Dapat alam nila iyan kung ilang mga manlalaro ang kanilang bibigyan na item e sa tingin ko wala pa sa 500 players ang na­bigyan ng giveaway tapos pagdating ng hapon hihinto nila sasabihin nilang naubusan sila ng stocks at ang problema ay nasa kanilang suppliers dahil sa nagkulang daw kaya naubusan,” sabi pa ni Cecilia.

Nagwala na rin at nagmura pa sa galit ang ibang nakapila na casino player. Ang iba ay tinumba ang ilang silya na nakalagay doon habang nakapila sila. Mula sa entrance ang haba ng pila na posibleng aabot sa 700 katao.

Paliwanag naman ng supervisor ng Okada na ayaw ibigay ang pa­ngalan, naubusan sila ng stocks ng Spray Mop kaya nahinto ang pamimigay nito. Nasa suppliers umano nila ang problema.

“Tonight magbibigay po kami or within this week, humihingi po kami ng paumanhin sa mga player,” ayon pa sa bisor.