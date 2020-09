Casimero sinindak ang makakaupakan

Hunk!

Tinakot ni Johnriel Casimero ang kanyang makakalaban nang ibilad ang kanyang mabatong katawan sa social media.

Ipinasilip ng World Boxing Organizaton (WBO) bantamweight champion ang maskuladong pangangatawan sa kanyang Facebook account nitong Miyerkoles sabay hirit na rin ng suporta sa fans niya’t mga kababayan.

“Shotout to all my fan’s and friends let’s go team,” caption 29 na taong-gulang at tubong Ormoc na boksingero.

Nakatakda ang pakikipagsapakan ng Pinoy sa Setyembre 27 kontra kay Duke Micah ng Ghana dahil audlot ang kay ‘Japanese Monster’ Naoya Inoue sanhi ng Covid-19. (Aivan Denzel Episcope)