Casimero si Butler ang kabugbugan

HINDI kay WBC bantamweight champion Nonito Donaire Jr. o kay WBA at IBF bantamweight kingpin Naoya Inoue ng Japan makikipag-upakan si WBO bantamweight rulet John Riel Casimero matapos ang inihain na mandatory championship match ng World Boxing Organization sa Pinoy boxer nitong Miyerkoles.

Dedepensahan ni reigning bantamweight champion Casimero ang kanyang titulo kay British fighter Paul Butler matapos ang iniatas na Bantamweight Mandatory Championship Contest ng WBO.

Sa isang sulat na ipinadala ng WBO kay na Tom Brown ng TGB Promotions (Team Casimero) at Lee Eaton ng MTK Global (Team Butler), ipinag-utos ng WBO World Championship Committee sa dalawang kampo ang nasabing mandatory championship contest at bibigyan ang mga ito ng 20 araw para magkaroon ng kasunduan.

Kung hindi magkaroon ng agreement, “A Purse Bid will be ordered pursuant to WBO Regulations of World Championship Contests.”

“The minimum acceptable bid for the WBO Bantamweight Division is $100,000.00 (One- Hundred Thousand Dollars). Any of the parties involved may request a purse bid procedure at any time during the negotiation process,” ayon pa sa WBO.

Namayagpag nitong Agosto 15 via split decision si Casimero, may markang 31 wins, 21 knockout at apat na talo, para madepensahan ang kanyang titulo kontra kay Cuban challenger Guillermo Rigondeaux sa laban na ginanap sa Dignity Health Sports Park sa Carson City, California.

Sa kabilang dako, huling umupak si British boxer Butler noong Hunyo kung saan ito nanaig via split decision kontra kay Willibaldo para sa vacant WBO International bantamweight title. (Janiel Abby Toralba)