Casimero kumakatok sa WBO

HINILING ni dating World Boxing Organization bantamweight champion John Riel Casimero kay WBO president Francisco Valcarcel ng Puerto Rico na bigyan siya ng pagkakataong mamatuloy ang nakanselang sagupaan nila ni WBO bantam champ Paul Butler ng England.

Hinubad sa Pinoy boxer na tubong Merida, Leyte ang korona noong Abril dahil sa dalawang beses na pagpalyang madepensahan iyon, huli ang pagsasa-sauna na kinadiskuwalipika niya sa laban kontra Briton.

“Hello Sir Francisco Valcarcel, The President Word Boxing Organization Give me a chance Sir to fight the champion of WBO Paul Butler for mandatory. If I win, I challenge Naoya Inoue I promise I give wonderful fight for him but it not good for Naoya Inoue,” ani Casimero sa kanyang Facebook account na Quadro Alas it’s my boy nitong Linggo.

Atat si Casimero na hamunin si World Boxing Association/International Boxing Federation bantam king Inoue ng Japan dahil pinatumba niya sa second round kamakailan si Nonito Donaire, Jr. sa Saitama upang magaw ang korona ng Pinoy sa World Boxing Council.

Nakatakdang magsagupa sina Casimero at Inoue nung Abril 2020 sa Las Vegas, Nevada, pero hindi natuloy dahil sa pamiminsala ng COVID-19. (Gerard Arce)