Casimero kakalawangin sa matagal na tengga

DAPAT nang bumalik sa ibabaw ng lona si dating three-division champion John Riel Casimero kung gusto niyang maibalik ang magandang karera, ayon kay veteran boxing analyst Ed Tolentino.

Sa pananaw ng analyst, dahil matagal nang hindi lumalaban si Casimero ay posibleng maging dahilan ito para malusaw ang kanyang world ranking pati na ang kanyang kinang bilang isang sikat na pro-boxing contender.

“Not only is he rusty, but his world ranking would go down because of his inactivity,” pahayag ni Ed Tolentino sa lumabas na ulat.

“It is important that he gets back into the ring even for a tune-up because it would be very tough for Casimero to demand an immediate world title shot.”

Magugunitang huling lumaban ang former boxing champ noong Agosto 2021 kung saan napabagsak niya si ex-world champion Guillermo Rigondeaux pero mula noon ay hindi na ito nasundan pa.

Nauna rito’y binawi rin ang kanyang WBO title nang dalawang beses itong umurong sa laban dahil sa gastritis at paglabag sa pre-fight rule nang maispatan itong nagsa-sauna para bumaba ang timbang. (Aivan Episcope)