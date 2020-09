Casimero iwas yabang

BAWAL mag-relax at ayaw maging sobrang kampante ni World Boxing Organization (WBO) bantamweight champion John Riel Casimero sa kanyang pakikipagbugbugan kay African fighter Duke Micah.

“While Micah may not ring a bell to many, the fight is equally important as facing Inoue or Nery at 122 pounds. That is why I don’t want to be complacent in my preparations,” hayag ni Casimero sa panayam ng graphic.com.

Undefeated boxer si Micah kaya dapat na mag-ingat ang Pinoy pug.

Sa Setyembre 26 sa Mohegan Sun Casino sa Connecticut nakatakdang depensahan ni Casimero ang kanyang korona. (Elech Dawa)