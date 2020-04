Cash aid sa middle class pag-uusapan pa – Duterte

Handa si Pangulong Rodrigo Duterte na pagkalooban ng cash aid ang mga middle class na pamilya pero kailangan pa niya itong isangguni sa mga miyembro ng kanyang gabinete.

Isa sa kanilang resolbahin ay kung saan kukunin ang pondo para mabigyan ng cash aid ang mga middle class na pamilya.

Umaabot lang sa P275 bilyon ang ipinagkaloob ng Kongreso sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act at ang P200 bilyon ay gagamitin ng Department of Social Welfare and Development sa pagbibigay ng financial assistance sa 18 milyong pamilya na itinuturing na “poorest of the poor.”

Nakatanggap ng sulat si Pangulong Duterte mula kay Cavite Gov. Jonvic Remulla na humihiling na isama rin ang middle class sa distribusyon ng cash aid.

“In the meantime, magdo-double time kami doon sa tinatawag ninyong middle class. How is it defined or arrived at correctly, we will talk about this.”pahayag ng pangulo sa televised address nitong Lunes nang gabi.

Muli naman nakiusap si Pangulong Duterte sa pribadong sektor na tumulong sa pangangailangan ng mga tao dahil baka dumating ang panahon na bumagsak ang gobyerno sa kakapusan ng pondo.

“May I address myself to the people who have the money now to help pati ‘yung mga employers. Alam mo, tulungan ninyo ang — ang gobyerno — ang bayan natin. Kasi pagka bumagsak ang gobyerno, bagsak kayong lahat” babala pa niya.