Cascolan: Hindi lang pulis pumalya sa Manila Bay

Para kay Philippine National Police (PNP) chief Camilo Cascolan, hindi lang pulisya ang may sala kung bakit hindi nasunod ang social distancing sa Manila Bay Sands nitong nagdaang weekend sa kabila ng COVID-19 pandemic.

Ayon kay Cascolan, command responsibility ang dapat na pinairal ng pulis kaya inalis sa pwesto si Ermita Police chief Police Lieutenant Colonel Ariel Caramoan.

“I’d like to be frank. Hindi lang ho pulis ang may kasalanan dito. Lahat tayo. Dapat matuto tayo. Sa amin po sa kapulisan, we will always follow the rule of law,” sinabi ng PNP top cop.

Binuksan sa publiko ng Department of Environment and Natural Resources ang pinagandang bahagi ng Manila Bay nitong weekend, na nagdulot ng kumpulan ng tao sa lugar.

Sinabi naman ni Joint Task Force COVID Shield commander Police Lieutenant General Guillermo Eleazar, posible sanang napigilan ni Caramoan ang mass gathering kung gumawa ng tamang pagpaplano at regular na monitoring para maiwasan ang ganitong sitwasyon. (Kiko Cueto)