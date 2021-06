Carter tiwala kay Watanabe

NANINIWALA si Philippine Judo Federation president Dave Carter na ibubuhos ni judoka Kiyomi Watanabe ang kanyang makakaya para sa darating na Tokyo Olympics.

Kamakailan, nagsungkit ni Watanabe ang kanyang Olympic slot makaraang mag-qualify via continental quota sa women’s -63kgs division.

“Definitely, we can be sure na Kiyomi will do her best. She will give her best,” sey ni Carter sa Tabloids Organization in Philippine Sports (TOPS) “Usapang Sports on Air” via Zoom nitong Huwebes handog ng Philippine Sports Commission (PSC), Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) at Games and Amusements Board (GAB).

“Alam nyo po mahirap din naman na ma-pressure natin nang sobra itong mga atleta natin dahil hindi naman po tayo ‘yung mga lumalaro dun sa match. I mean, we’re not the ones doing the actual games pero if you can just imagine iba po ‘yung pressure na mararamdaman ng lahat po ng atleta natin hindi lang po si Kiyomi.”

Ayon kay Carter, ilan sa mga bansang magiging karibal ni Watanabe sa Summer Games ay mga judoka mula Japan, France, Slovenia at the Netherlands.

“Of course she will do her best, baka mamaya kung ano ‘yung ipinapakita niya nitong mga nakaraang competitions is mas gagalingan pa niya,” sey pa ni Carter patungkol sa 2018 Asian Games silver at 2019 Southeast Asian Games gold medalist.

Samantala, matapos lumahok sa World Judo Championships sa Hungary nitong nakalipas na dalawang linggo, kasalukuyan nang nasa bansang Japan na si Watanabe. (Janiel Abby Toralba)