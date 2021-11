Caroling ng mga bata puwede basta kasama magulang

Kinumpirma ng isang opisyal ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na pinapayagan na ng pamahalaan ang pangangaroling, maging ng mga bata sa mga lugar na nasa ilalim na ng alert level 2.

Pero ayon kay DILG Undersecretary at Spokesperson Jonathan Malaya, maaari nang mangaroling nga¬yong nalalapit na ang Kapaskuhan ang mga bata pero dapat ay kasama ang kanilang mga magulang o guardian.

“Caroling is allowed under alert level 2. So it depends on the alert level or CQ classification of the area. Under alert 2… 50% and vaccinated individuals only if indoor and 70% if outdoor. Kids are allowed so long as accompanied by parent or guardian,” paliwanag ni Malaya sa isang panayam.

Kailangan rin aniyang tiyaking nasusunod ang ipinaiiral na minimum public health standards kung may planong mangaroling. (Dolly Cabreza)