Carmina, Richard ‘patataubin’ sina Zoren, Maricel

Binabati ko ang cast and crew ng ‘Apoy Sa Langit’ sa mataas na rating nila mula umpisa hanggang sa pagtatapos. Hanggang sa huli ay inaabangan ng mga televiewer ang teleseryeng ito. Hindi sila bumitaw.

Ang papalit dito ay ang ‘Abot Kamay Na Pangarap’ na sina Jillian Ward, Carmina Villaroel, Richard Yap, ang ilan sa mga lead star.

Maraming mag-aabang diyan kung mahihigitan ba o mapapantayan nila ang rating ng ‘Apoy Sa Langit’. Napanood ko na ang trailer at promising naman. Kaya aabangan ko rin ‘yan ngayon Lunes sa GMA7.

May feeling ako na kaya nilang pataubin sina Zoren Legaspi, Maricel Laxa, na mga bida sa ‘Apoy Sa Langit’ na nagwakas na nga.

Ayanna agresibo sa lampungan kay Gab

Napanood ko ang pelikulang ‘Bula’ na palabas na ngayon sa Vivamax, na sa totoo lang ay punong-puno ng misteryo, patayan, at sex.

Para sa akin ay simple lang ang kagandahan ng bida na si Ayanna Misola, pero malakas ang sex appeal, at buong-buo ang loob, at walang takot na pinakita ang katawan niya sa Bula.

Pero hindi lang basta-basta naghubad si Ayanna, ha! Pinamalas din niya ang husay sa pag-arte. Mapangahas din siya kapag ang partner na si Gab Lagman ang kaeksena niya.

Kung susuriin mo si Gab ay may pag-aalinglangan talaga siya sa pagpapakita ng buong katawan. Kunsabagay, babae naman ang binebenta at inaabangan ng mga manonood sa mga ganitong movie. Masuwerte ang Viva Films na sa gitna ng pandemya ay naitatawid nila ang mga pelikula at maraming artista ang nabubigyan ng proyekto kahit mga baguhan na gusto pa rin pasukin ang showbiz.

Gaya ng ‘Maid In Malacanang’ na isang simpleng family drama ay naging blockbuster at siyang naging simula ng pagbabalik ng mga tao sa mga sinehan.

Kaya asahan natin na marami ng pelikula ang sunod-sunod na magbabalik sa mga sinehan. Tulad ng pelikula ni Julia Barretto, leading man si Carlo Aquino, ang ‘Expensive Candy’ na ipalalabas na rin sa mga sinehan sa Sept. 14. Mula ‘yan sa direksiyon ni JP Laxamana.

Bawal magretiro: Jaclyn 2 taon pa kontrata sa GMA

Marami ang nalungkot sa pamamaalam ni Jaclyn Jose sa showbiz. After so many years ay gusto na nitong mag-retire.

Alam naman ng lahat ang galing niya sa pag-arte, na award winning actress talaga siya, hindi lang dito sa atin kundi sa ibang bansa.

Natatandaan ko noon na nag-uumpisa si Jaclyn sa pagiging sexy actress pero kinalaunan ay naging magaling na aktres na katakot-takot na acting awards ang natanggap niya.

Pero, nakarating sa akin ang balitang hindi muna matutuloy ang pagreretiro niya dahil may 2-years contract pa siya sa GMA-7.

Hindi naman papaya ang GMA na magretiro basta-basta ang award winning actress.

At mukhang nagbago naman ang isip ni Jaclyn.