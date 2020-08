Carmina muntik himatayin kay Lea

Halos panawan ng ulirat sa matinding gulat si Carmina Villarroel sa biglaang pagsulpot ni Lea Salonga sa kanyang monitor. Hindi malaman ni Carmina ang gagawin nang makita si Lea para batiin siya sa kanyang kaarawan.

Tumili, hindi makapagsalita, at hiyang-hiya na tinakpan ang mukha sa sobrang saya dahil kay Lea. Tawa naman nang tawa si Lea sa reaksiyon ni Carmina.

“Are you okey?” paulit-ulit na tanong ni Lea kay Carmina, na sinagot naman ng huli na, “No, I’m, not!”

Si Lea ang kumumpleto ng birthday ni Carmina, na simple lang idinaos sa bahay nila.

Rufa Mae tumaba sa US

Sa pagnanais na maging visible pa rin sa kanyang mga fan, mas dinalasan ni Rufa Mae Quinto ang pag-upload ng mga video sa kanyang YouTube channel.

Mapapanood sa mga video ang kabaliwan ni Rufa sa Amerika, kasama ang mister at anak.

Mapapansin sa video na hiyang si Rufa Mae sa ilang buwang pananatili sa US. Namilog ang pisngi at tumaba ang aktres. Pero, ramdam naman ang kaligayahan sa kanya.

Robin inabuso ang katawan

Malabo na ngang gumawa ng action scene si Robin Padilla. Ipinost ni Robin sa Instagram ang pagpunta sa Europe last year para ipagamot ang kanyang ‘badly damage’ spine.

Ayon kay Robin ang panghihina ng katawan niya ay dahil sa mga naipit na mga ugat.

Ibinahagi ni Robin ang kundisyon ng kanyang likod, kasabay ang pagbalik-tanaw sa career na nagsimula noong 13-years old pa lang siya.

Wala raw pinalampas na stunt si Robin sa loob ng 37 taon bilang artista.

“Noong bata pa ako para akong si Superman kahit duguan na at bali-bali na ay tuloy pa rin ang shooting, “no stopping the bad boy of Philippine movies”, ngunit may singil pala lahat ng pang-abuso ng isang katulad ko sa katawan at lakas,” sabi ni Robin.

Mula sa aksidente sa mga pelikulang “Grease Gun Gang” at “Baby Ama” ang problema niya ngayon.

Non-surgical ang hinanap na procedure ni Robin sa Europe, na ginawa naman daw sa kanya.

Kiray nanghingi ng regalo para sa lalake

Pinaliguan ni Kiray ng regalo ang kasintahang si Stephen Estopia sa kaarawan nito. Pinoste ni Kiray sa Instagram ang bawat item na ibinigaay niya sa boyfriend.

Mga pabango, gadget, bulaklak, chocolates, stuffed toy, sapatos ang iniregalo ng komedyana sa dyowa niya. At ang pinakabongga sa lahat ay ang gold necklace.

Nagpayo si Kiray sa mga babae na maghanap ng dyowa na tulad ng kanyang mahal.

Pero may mga nagtatanong, galing ba talaga sa bulsa ni Kiray ang lahat ng iniregalo niya sa dyowa o mula sa mga sponsor niya?

Pinasalamatan kasi ni Kiray ang lahat ng online seller na nagdala ng mga nasabing regalo sa kanya. Inendorso niya ito sa mga kanyang mga follower.