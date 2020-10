Carly matatag sa pandemic

ISANG inspirational message ang ibinigay ni Philippine SuperLiga volleybelle Carly Hernandez patungkol sa pag-abot ng mga pangarap.

Sa kanyang Instagram post, makabuluhan na mga salita ang ibinahagi ng Marinerang Pilipina Lady Skippers defense specialist na tunay na makaka-relate ang sinuman.

Pinaalalahanan ng former FEU Lady Tamaraw ang lahat na huwag sumuko.

“Let us remind ourselves everyday what our goals are and don’t ever let the risk of failure to stop us from achieving them,” caption ni Hernandez.

Hindi pa rin nagbabalik ang mga ensayo ng bawat team sa women’s volleyball kaya tiis muna sa home workout si Hernandez. (JAToralba)