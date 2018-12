Carlota agaw-pansin ang tambok

Ang chinita na si Carlota ­Custodio ang pang-anim na kandidata para sa Batch 4 ng “Abante Babe, Ganda Mo, Teh!” Siya ay 18 years old, 5’3” in height at vital stats na 33-25-35.

Hilig niya ay maglaro ng volleyball, magsayaw, vlogging at taek­wondo kaya mag-ingat ang mga lalaki na magtatangka na mambastos sa chinita babe na ito na pihadong may paglalagyan.

Aside sa singkit niyang mga mata, ang madalas na napapansin sa kanyang katawan ay ang, “balakang at puwet, ‘yung puwet ko raw kasi ay matambok, hahaha!”

Si Paul Walker ang celebrity crush niya samantalang sa local artist naman ay sina Arjo Atayde at Derek Ramsay.

Minsan na rin siyang nakaranas mag-wet dream, kuwento niya, “Babae ang napanaginipan kong kasama ko sa dream ko, parang nagla-love making kami… and paggising ko ay basa ‘yung panty ko.”

Ayon kay Carlota, sobra siyang ma-in love. Ibibigay niya ang lahat pati ang kanyang pagkababae. “14 pa lang ako noon, in love na in love kasi ako noon… ‘Yung experience na iyon, madugo po, pero nag-enjoy din naman ako, kaya memorable rin iyon.”

