Carlos Agassi naaksidente

Parang may sumpa kay Carlos Agassi ang kanyang birthday na December 12. Tuwing papalapit ang kaarawan niya, may nangyayari sa kanyang aksidente. Nito lang ay na-emergency room ang aktor dahil naaksidente siya sa sarili niyang gym sa bahay.

Sa kuwento ng aktor sa Instagram, nadulas daw siya habang nagwu-workout. Bigla raw nasira ang suot niyang rubber shoes at pumalakda siya sa sahig.

“I slipped ’cause my rubber shoes broke, and I face planted. Thank you Lord I was still conscious to drive to the hospital. Turning 41 this December 12 and will be back on December 11 to have my 6 stitches on my eyebrows and 4 stitches on my gums removed.

“What a learning traumatic experience, I was just walking and smiling in our house gym and next thing I know is that I’m lying on the floor. When I look in the mirror I couldn’t see my face but felt and tested blood.”

Nabanggit ni Carlos na bago ang kaarawan niya ay may nagaganap sa kanya na aksidente.

“Every week before my birthday, I always get into an accident. I can’t explain if it’s coincidence, bad luck or good luck, a sign or an omen. All I can say is that accidents do happen and it’s called an accident because nobody wanted this to happen.”

Ang girlfriend daw niyang si Sarina Yamamoto ang nag-alaga sa kanya. (Ruel Mendoza)