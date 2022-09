Carlos Agassi naaksidente

Humihingi ng dasal ang aktor na si Carlos Agassi dahil sa naging freak accident niya habang naglalaro ng basketball.

Sa kanyang Facebook ay pinost ng aktor na hindi maganda ang pagbagsak niya dahil napuruhan ang kanyang kaliwang tuhod.

Naging dahilan ito kung bakit hindi raw siya maigalaw ang kanyang binti at hindi siya makatayo at makapaglakad.

Heto ang kanyang post: “Pls pray for me, had a bad landing and my knee gave and swayed side to side, cant walk or move my leg. Sana speedy recovery and no need for surgery. Thanks my love for taking good care of me, Sarina Yamamoto Agassi freak accident before my 43rd b-day, I guess I’m retired na from basketball. Thank u to everyone assisting & being patient with me, thank u so much momskie for helping me & Sarina. Cant believe I cant stand or walk or bend.”

Pinost din ni Agassi ang photos ng kanyang injured knee at makikitang namamaga ito. May ilang netizens na nag-suggest sa aktor na ipatingin na niya sa ipa-x-ray na niya or magpatingin sa orthopedic doctor. (Ruel Mendoza)