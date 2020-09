Carlo, Trina ‘di pa pakakasal

Since from the start, ayon kay Carlo Aquino ay wala naman siyang balak itago ang pagbubuntis ng girlfriend na si Trina Candaza. It’s just that hindi lang daw nila pino-post sa kanilang social media accounts.

Nagkataon din na during the pregnancy ay naka-quarantine ang bansa kaya siguro walang masyadong nakaalam. Pero lumalabas naman daw sila kapag nagpapa-check up at hindi naman daw sila nagtatago.

“Hindi naman namin tinago. Hindi lang namin na-post. Pero kasi kapag lumalabas kami, although naka-mask, may mga nakakakilala pa rin sa akin… May mga nagpapa-picture. Eh kasama ko si Trina. Alangan naman,” pahayag ni Carlo sa kanyang online interview with Darla Sauler last Tuesday.

Dagdag pa ng aktor, “little angel ‘yun eh. Blessing ‘yun. Bakit mo itatago ang ganyan kalaking blessing at happiness sa buhay mo? Hindi rin naman ako nagpo-post para sa ibang tao. Nagpo-post ako kasi gusto ko, gusto namin ni Tina i-share ‘yung happiness.”

Sept. 8 ipinanganak ni Trina ang kanilang first baby na si Enola Mithi and few days after ay ipinost ito ni Carlo sa kanyang Instagram page na talagang ikinagulat ng marami.

Ngayong isa na siyang daddy, ani Carlo ay napakasarap daw pala sa pakiramdam.

“Sobrang sarap sa pakiramdam na hindi na ‘yung sarili mo ‘yung priority kung ‘di ‘yung mag-ina mo na, ‘yung family mo. Ang sarap na nagtratrabaho ka para sa kanila. Kasi ito, future ng anak ko ‘yung nakasalalay ‘di ba? Siyempre gusto mo maging stable, maging maayos kung saan siya mag-aaral, ‘yung mga ganung bagay,” he said.

Sobrang thankful din ng aktor sa kanyang girlfriend dahil napakarami na rin daw nilang pinagdaanan and yet, she chose to stay by his side.

“Grabe rin naman ‘yung pinagdaanan namin ni Trina para dumating kami sa ganito. Kaya very proud din ako sa kanya, siyempre, sa lahat ng sakit na naranasan niya para mag-stay siya sa akin, para ituloy namin ‘yung relationship namin at magkaroon ng isang napakagandang blessing na ganito. Sobrang thankful din talaga ako sa kanya,” sey ng aktor.

When asked kung kasal na ba sila ni Trina, ani Carlo ay hindi pa raw. “Saka na. Siyempre, mag-iipon pa,” sambit niya.