Carlo Kapuso ang ka-date sa QC resto

Alam mo, Dondon, ‘katuwa rin itong mga kaibigan ko na mahilig magpunta kung saan-saan. Noong Friday night, nasa isang restaurant sa Tomas Morato, Quezon City ang BFF kong si Carolina Ang at nakita niya si Carlo Aquino, kaya nag-text siya sa akin para ibalita ‘yon.

“Friends kasama ni Carlo,­ wala si Angelica (Panga­niban),” ang parang nag-“Flash News” na text ng kaibigan ko.

Maya-maya, pinadalhan niya ako ng picture nila ni Carlo.

“Mabait naman, very accommodating nang magsabi ako na magpapa-picture.”

Maya-maya, may update ulit si Carol. Duma­ting daw si Valerie Concepcion. Kasama rin daw ang Ika-5 Utos star ng GMA 7 sa group ni Carlo.

Hanggang sa umalis na si Carol, hindi raw dumating doon si Angelica.

Ruffa, Karla bonding sa mani, pedi

Kahapon ay balik-Eat Bulaga si Ruffa Gutierrez. Nag-judge siya sa isang contest.

Guesting lang naman ‘yon, pero natutuwa si Ruffa dahil madalas pa rin siyang kuning mag-guest sa Eat Bulaga. Kung matatandaan, six months ding tumagal si Ruffa sa Jackpot & Poy game segment ng Eat Bulaga last year bilang si “Ruffa-ree” na si Joey de Leon ang may bansag sa kanya.

Anyway, after mag-judge sa Eat Bulaga, tumuloy si Ruffa sa isang nail shop sa may Tomas Morato. Nagkita sila ng BFF niyang si Karla Estrada.

Bonding daw sila over manicure and pedicure. Ganoon naman daw sila ni Karla, basta may free time, madalas na naman silang magkita.

Ang friendship nila, goes way back noong pareho pa silang nasa That’s Entertainment.

Pia W. tinalo ni Jo B.

Ayon sa mga taga-Kapuso network, muli raw nakahanap ng katapat ang 2015 Miss Universe na si Pia Wurtzbach sa katauhan ng small but terrible GMA actress na si Jo Berry (na bida sa Onanay at consistent din sa pagiging top rater).

Tinalo raw kasi ni Jo si Pia nang naglaban sila sa TV ratings nang itampok muli ang kanilang real life stories sa Magpakailanman ng GMA at Maalala Mo Kaya ng ABS-CBN, respectively.

As expected daw, mas tinutukan ng mga viewer ang maganda at nakaka-inspire na life story ni Jo. Ano kaya ang masasabi ni Pia at kinabog siya ni Jo?

Well…